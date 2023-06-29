Мятеж Пригожина в РФ: солдат заставляли благодарить Путина за то, что "разрулил", — росСМИ

Солдат одной из бригад руководство "попросило" записать видеообращение с поддержкой президента и осуждением попытки переворота. В то же время срочники в Ростове-на-Дону рвались в бой против "вагнеровцев".

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Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил военный мятеж на территории РФ и стремился дойти до Москвы, однако после переговоров с политиком Александром Лукашенко выехал в Беларусь и оставил свои амбиции вместе с бойцами. О том, как в России едва не произошел переворот, рассказали журналистам "Вот Так" двое российских военных.

По данным СМИ, 25 июня одной из бригад мобилизованных россиян, ныне воюющих на Луганском направлении, высшее командование "спустило указание" записать видео в поддержку президента РФ Владимира Путина. Оккупант рассказал, что мятеж "советовали" на камеру наоборот осудить.

"Главное — благодарили Вову (то есть Путина — ред.), что разрулил. Лукашенко должно быть обидно до слез", — сказал он.

Было ли видео опубликовано, неизвестно. Журналисты отметили, что похожие видео с поддержкой Кремля публиковали в сети с 24 июня, когда "вагнеровцы" продвигались в Москву.

Также комментарий СМИ анонимно дал боец единственной воинской части в Ростове-на-Дону, которую обошли наемники. Солдаты об этом узнали уже 25 июня от командования.

Вражеский армеец вспомнил, что "вагнеровцы" стояли возле КПП и "отгоняли" российские вертолеты выстрелами из пулеметов.

"Мы с плохим положением личного состава не забоялись, а те же срочники, которых набирали на оружие, рвались сами (речь идет о сопротивлении мятежу, — ред.)", — поделился он.

Напомним, также российские журналисты выяснили, как на военный мятеж Евгения Пригожина в России реагировали чиновники.

В Беларуси готовятся принимать "вагнеровцев". По информации мониторинговой группы, на территории страны уже начали оборудование полевого лагеря.