В РФ завершают работу над стелс-бомбардировщиком нового поколения "Посланник", — СМИ

Конструкторы "Туполева", полагают британские военные, могут находиться на финальной стадии работ по созданию ПАК-ДА. Они обещали собрать первый летный образец к 2023 году, но сроки почти каждый год отодвигаются.

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Российские конструкторы компании "Туполев", вероятно, завершают разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК-ДА) "Посланник". Издание Bulgarian Military со ссылкой на британских военных 29 июня сообщили, что работы по созданию стратегического ракетоносца, известного также под названием "Изделие 80" находятся на финальной стадии.

Авторы материала цитируют министра по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, который заявил, что Москва полна решимости модернизировать самолеты Ту-160 и ввести в строй новые летательные машины. Он выразил озабоченность по поводу разработок в РФ стелс-бомбардировщиков, и добавил, что президент Владимир Путин заинтересован в том, чтобы форсировать производство ПАК-ДА.

"Россия держит несколько типов бомбардировщиков в постоянной готовности на различных авиабазах по всей стране. Прототип ПАК-ДА, конструкция которого напоминает американский бомбардировщик B-2, возможно, близок к завершению", — сказал британский чиновник.

Обозреватели предположили, что судя по словам Хиппи Россия получит первые образцы ПАК-ДА в ближайшие годы — возможно, к концу 2025 года. В перспективе "Посланник" должен будет заменить стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. Причиной этому — основной недостаток российских самолетов, который заключается в том, что их легко обнаружить. Поэтому конструкторы при разработке ракетоносца нового поколения делают упор на стелс-технологии.

Однако очевидно, что российские конструкторы "Туполева" испытывают сложности с перспективной разработкой, поскольку обещали собрать первый летный образец к 2023 году, но сроки почти каждый год отодвигаются. Отметим, что опытно-конструкторские работы инженерами "Туполева" начались еще в 2012 году.

Что на сегодня известно об "Изделии 80"

Обозреватели пишут, что некоторые параметры будущего российского стелс-бомбардировщика уже известны. В частности "Посланник" будет выполнен по аэродинамической схеме летающее крыло, оснащен двумя двигателями, иметь дозвуковую скорость и будет способен пролететь до 15000 км.

Российские СМИ утверждают, что самолет будет иметь преимущества перед американскими аналогами, особенно в области вооружения. Речь идет об оснащении "Посланника" перспективными крылатыми ракетами и гиперзвуковым вооружением. Заявленная грузоподъемность самолета составляет более 30 тонн.

Вероятный дизайн самолета "Посланник". Источник: topcor.ru

При необходимости он может действовать в качестве беспилотника, управлять группой БПЛА и наносить ракетные удары по воздушным объектам. Бомбардировщик, вероятно, будет оснащен передовыми датчиками и системами наведения, которые позволят ему точно доставлять оружие к намеченным целям. Это сделает ПАК-ДА высокоэффективным оружием для выполнения как обычных, так и ядерных задач.

Благодаря передовой технологии малозаметности и аэродинамическому дизайну "Посланник" может иметь преимущество в уклонении от ПВО противника, что позволит успешно выполнять поставленные задачи, подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit в конце мая вернулся в небо после того, как полгода простоял на земле из-за аварии в декабре 2022 года. Первый вылет B-2 Spirit совершил бортовой номер 88-0332, который также известен как "Призрак Вашингтона".