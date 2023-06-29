"В Украине побеждает свобода": кандидат в президенты США сенатор Майкл Пенс прибыл в Киев

По информации журналистов, визит американского политика состоялся неожиданно. Во время поездки Пенс посетил Бучу с Ирпенем, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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29 июня сенатор от Республиканской партии и 48-й вице-президент Майкл Пенс прибыл с визитом в Украину. Сенатор посетил города в Киевской области и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О деталях события рассказало агентство Reuters.

В агентстве утверждают, что визит состоялся неожиданно. Впрочем сенатор добрался до Киева и посетил Ирпень, Бучу и Мощун. На фотографиях, сделанных на месте событий, видно, как политик возлагает цветы к мемориалу погибшим украинцам.

Майкл Пенс возлагает цветы возле мемориала под Киевом

После визитов в города Киевской области сенатор встретился с президентом Зеленским. Глава Украины опубликовал короткое видео встречи с сенатором-республиканцем. Президент подтвердил, что важно иметь поддержку от обеих партий Конгресса США, и поблагодарил за помощь. Отдельная благодарность прозвучала действующему президенту США — демократу — Джо Байдену.

Зеленский кратко описал темы, которые обсудил с сенатором Пенсом. В частности, коснулись вопросов обороны, безопасности, вступления Украины в НАТО.

Встреча Владимира Зеленского и Майкла Пенса в Киеве 29 июня 2023 года

В свою очередь Майкл Пенс заявил, что он верит в "мужественных борцов, которые даются отпор российской агрессии". Политик уверен, что "в Украине побеждает свобода".

Майкл Пенс — первый кандидат в президенты США, который посетил Украину, отмечает агентство. При этом он является ближайшим соперником своего однопартийца Дональда Трампа. Однако стоит отметить, что отстает от него на 30 пунктов, пишет Reuters.

Взгляды сенатора на Путина и войну РФ против Украины отличаются от взглядов Трампа. Свою позицию он ясно выразил во время дебатов, которые состоялись 7 июня. Тогда сенатор Пенс назвал главу Кремля военным преступником, между тем как Трамп считает россиянина "гением".

Отношение Майкла Пенса к Путину и вторжению РФ в Украину

Напоминаем, США ежемесячно отправляют в Украину все новые пакеты военной поддержки. В крайнем пакете, о котором объявили 27 июня, — ракеты для ПВО, средства для разминирования и другое снаряжение на общую сумму 500 млн долл.

Кроме того американские политики намекают, что ВСУ могут получить ракеты ATACMS. При этом издание WSJ предполагает, что причина, по которой изменилась риторика чиновников, — мятеж, который недавно устроил Пригожин.