Мятеж Пригожина: "Вагнер" продолжает вербовать бойцов по всей России (карта)

От Калининграда на западе до Краснодара на юге никто не верил, что группу распускают, а в Мурманске в спортивном клубе "Викинг" набирают наемников для войны против Украины.

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Так называемая ЧВК "Вагнер" и в дальнейшем набирает в свои ряды бойцов по всей территории России, несмотря на то, что недавно состоялся неудачный мятеж этой группы против Кремля и регулярной российской армии. В BBC выяснили, что офисы террористической структуры работают.

Журналисты позвонили по номерам в более десятка кадровых центров с вымышленной предысторией. Все, кто ответил, подтвердили, что все было как всегда.

От Калининграда на западе до Краснодара на юге никто не верил, что группу распускают. В Мурманске женщина в спортивном клубе "Викинг" подтвердила, что все еще записывает бойцов для отправки на временно оккупированную территорию Украины.

"Да, мы набираем туда. Если кто-то хочет поехать, нужно просто позвонить мне, и мы назначим день", — откровенно призналась она.

Список контактов группы преимущественно базируется на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы. Несколько человек, которые взяли трубку, отметили, что новые участники подписывают контракты с самой группировкой наемников, а не с Минобороны РФ.

"Это абсолютно никакого отношения к министерству обороны. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать", — пояснил мужчина в спортклубе "Спарта" в Волгограде.

кадровые центры ЧВК "Вагнер" в РФ Фото: ВВС

Восстание Пригожина и движение ЧВК "Вагнер" на Москву

Вечером 23 июня Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", обнародовал аудиозапись, в которой заявил, что совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ. Впоследствии бойцы заняли значительные территории в Ростовской и Воронежской областях, а затем начали движение на столицу РФ.

Это был самый большой вызов власти президента диктатора Владимира Путина за его более чем 20-летнее правление, несмотря на то, что с тех пор Кремль пытался переосмыслить его ответ как сильный и решительный. Мятеж продемонстрировал слабость России.

Напомним, аналитики назвали два возможных мотива владельца ЧВК "Вагнер". По мнению специалистов из Defense Express, Пригожин мог стремиться ликвидировать Путина или устроил события на показ.