В Конгрессе напомнили Путину о межконтинентальных ракетах США в ответ на ядерный шантаж, — СМИ

Как рассказал конгрессмен Дон Бейкон, у США есть 400 межконтинентальных баллистических ракет. И главе Кремля Путину нужно помнить об этом, когда он начинает ядерный шантаж.

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Главным рычагом давления на Россию и президента Владимира Путина, когда в Кремле снова начинают ядерный шантаж, является атомное оружие США. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Небраска, Дон Бэйкон, пишет "Голос Америки".

Он рассказал журналистам, что Штаты, Великобритания и Франция должны убедиться, что их ядерные силы сдерживания всегда готовы.

"Нельзя предотвратить поступки сумасшедшего, но можно дать ему понять цену его действий. И Америка имеет очень мощную систему сдерживания — у нас 400 межконтинентальных баллистических ракет, у нас есть атомные подлодки, у нас есть бомбардировщики", — сказал он.

По словам конгрессмена, Путин знает, что в ответ на ядерную атаку он получит мощный ответ, так как у Запада за спиной тоже много таких ракет.

А вот конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Брэд Шнайдер уверен, что необходимо предотвратить ядерную трагедию. Для того Кремлю необходимо четко дать понять, что использование ядерного оружия неприемлемо.

"Мы должны убедиться, что у нас никогда не будет ядерной войны, будь то в Европе или где-нибудь в мире. Украина должна защитить себя и победить это незаконное вторжение", — сказал Шнайдер.

По мнению конгрессмена-республиканца от штата Нью-Йорк Майка Лоулера, последствия использования ядерного оружия будут настолько серьезными, что до этого, скорее всего, не дойдет. Это же должен понимать и Путин.

"Конечно, сейчас эта угроза постоянно существует. Но я думаю, что последствия настолько серьезны, что, я надеюсь, мы до этого не дойдем", — сказал он.

Напомним, что 22 июня Зеленский оценил ядерный шантаж России. Президент Украины заявил, что угрозы со стороны российского диктатора — это уже причина для реакции мирового сообщества, а не только проблема для нашего государства.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ядерный шантаж РФ не должен быть толчком к капитуляции Украины. Он отметил, что мир может вновь прийти к ядерной гонке и стрелка часов Судного дня отодвинется. Избежать этого сценария можно лишь давлением на Путина.