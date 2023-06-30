"У меня много страхов, и ЧВК "Вагнер" среди них", — Залужный

По словам главнокомандующего, для Украины много опасностей со стороны противника и задача украинских защитников — максимально подготовиться к каждой из них.

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Мятеж боевиков из ЧВК "Вагнер" и их главаря Евгения Пригожина не принес изменений на поле бля, ведь наемники до этого покинули линию фронта. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью для The Washington Post 30 июня.

По его словам, после того как российская пропаганда заявила о полном контроле над Бахмутом в Донецкой области, войска Евгения Пригожина начали постепенно оттуда отступать, поэтому военный мятеж по сути ничего не изменил.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-нибудь", — говорится в сообщении.

Отдельно Валерий Залужный заговорил на тему того, что ожидает теперь наемников из ЧВК "Вагнер". По слухам, их собираются перебросить на территорию Беларуси, что создает дополнительную опасность для северных городов Украины, включая Киев.

Главнокомандующий ВСУ считает, что существует множество опасностей для Украины и задача украинских защитников — максимально подготовиться к каждому вероятному сценарию.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них. И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится… Наша задача — подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня Валерий Залужный рассказал, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось. По его словам, формулировка о том, что украинские защитники якобы медленно продвигаются на поле боя неприемлема и порой раздражает. Это можно было значительно ускорить, если бы Запад активнее принимал решения о поставках оружия.