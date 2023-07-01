Сломали оружие: 50 дагестанцев из ВС РФ отказались воевать в Запорожской области (карта)

Группа российских военных из Каспийской флотилии дезертировала на фоне успехов ВСУ и больших потерь оккупантов.

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В Запорожской области 50 российских военнослужащих отказались воевать в Украине и повредили свое вооружение. Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила 1 июля в своей утренней сводке в Facebook.

В Генштабе отмечают, что из-за успешных действий украинской армии ВС РФ теряют большое количество живой силы, поэтому среди оккупантов увеличиваются случаи дезертирства и самовольного отхода с позиций. Один из таких произошел в районе села Дорожнянка Запорожской области, которое расположено южнее Гуляйполя: 50 этнических дагестанцев из Каспийской флотилии отказались принимать участие в боях, а также вывели из строя все вооружение в своем подразделении.

Село Дорожнянка на карте DeepState Фото: DeepStateMAP

В Генштабе отметили, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где идут самые тяжелые бои. За последние сутки на фронте произошло 22 боевых столкновения.

Одновременно с этим россияне продолжают прикрываться мирными жителями Украины как "живым щитом". К примеру, в поселке Тополевка Херсонской области российское военное командование размещает своих военнослужащих в частных домах гражданских.

Поселок Тополевка на карте DeepState Фото: DeepStateMAP

Накануне командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский отчитался о потерях российской армии на Запорожском и Херсонском направлениях. Только за сутки, 29 июня, оккупанты потеряли почти три роты убитыми или раненными и 13 единиц техники, в том числе два танка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил медленный темп контрнаступления ВСУ. По его словам, каждый метр продвижения дается украинцам кровью, но они каждый день вытесняют оккупантов, пусть даже на несколько сотен метров. Сказывается нехватка военной техники, в первую очередь, самолетов.