ВС РФ потерпели поражение под Бахмутом: что известно (видео)

Противник пытался наступать возле Миньковки и Богдановки, однако украинские военные перехватили инициативу и российские оккупанты потерпели неудачу.

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Армия РФ провела неудачное наступление под Бахмутом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 2 июля.

По информации командования, на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области.

Кроме того от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Часов Яр и Ивановское в Донецкой области.

О ситуации в Бахмуте рассказал также спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Городских интенсивных боев там нет. Там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет несколько впоследствии сказать. Массивное давление продолжается на южных и северных флангах вокруг города. Там у нас есть продвижение", — сказал Череватый.

Подробностей он не сообщил. Однако обещал раскрыть все детали после того, как украинские военные закрепят на этой линии фронта свое превосходство.

Череватый также намекнул, что ВСУ перехватили у противника инициативу на Бахмутском направлении и российские военные несут потери.

Напомним, 2 июля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о том, что артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения.

А 30 июня спикер ВСУ рассказал о том, что россияне в районе Бахмута держат до 50 тысяч захватчиков. Оккупанты пытаются сосредоточивать возле Бахмута большое количество техники. Это более 300 танков, 140 реактивных систем залпового огня и более 330 артиллерийских систем.