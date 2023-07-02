5000 пограничников, 2000 военных и 500 полицейских: Польша усиливает границу с Беларусью

По данным польской пограничной службы, накануне из Беларуси на территорию страны пытались проникнуть 187 человек.

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Власти Польши решили повысить уровень защищенности пограничной территории с Беларусью. Из-за напряженного положения к границе будет направлена дополнительная группа из 500 полицейских. Об этом министр внутренних дел Польши Мариуш Камински сообщил в Twitter.

В пограничной службе польского государства сообщили, что накануне из Беларуси на территорию страны пытались проникнуть 187 человек.

"Из-за возникшей напряженности на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных и контртеррористических подразделений", — говорится в публикации Каминского.

Полицейские присоединятся к 5000 пограничников и 2000 военнослужащих, которые охраняют эту территорию.

Напомним, что США одобрили для Польши продажу систем ЗРК Patriot на $15 млрд. Глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что угроза для Запада со стороны Беларуси после размещения оружия массового поражения лишь увеличивается, по этой причине нужен новый рычаг давления на главу Кремля.

Также сообщалось, что после мятежа Евгения Пригожина граница Польши находится под постоянным наблюдением. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.