ВС РФ обстреляли жилые кварталы Херсона: есть погибшие мирные жители (фото)

Оккупанты, по данным прокуратуры, вели огонь по гражданской инфраструктуре из артиллерии. Двое горожан погибли, а информация о раненых уточняется.

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ВС РФ обстреляли 4 июля населенные пункты Херсонской области, в частности, и город Херсон. В результате погибли два человека. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) открыто уголовное производство.

"4 июля 2023 года около 6:00 утра Вооруженные силы РФ осуществили артобстрел города Херсон. Двое горожан — мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о травмированных лицах уточняются. Повреждены жилые дома", — сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, которое совершили ВС РФ.

Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, российские оккупанты в течение минувших суток обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонщины.

"За минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", — рассказал председатель ОВА.

Напомним, что российские оккупанты 3 июля ударили по городу Сумы иранскими дронами Shahed. В результате атаки повреждения получил дом с мирными жителями и здание СБУ.

Ранее сообщалось, что количество погибших в Сумах после атаки ВС РФ увеличилось до двух человек. Два человека находятся в реанимации, еще двое получили ранения среднего уровня тяжести.