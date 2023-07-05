Назначение нового генсека НАТО: Байден определился с кандидатурой, – СМИ

По данным журналистов, в Европарламенте могут не одобрить выбор Джо Байдена из-за политических разногласий с вероятным кандидатом.

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Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы нынешний председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила должность генерального секретаря Североатлантического Альянса. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

В публикации говорится, что американский лидер пытался убедить главу Еврокомиссии, которая ранее была министром обороны ФРГ, стать генсеком НАТО, опасаясь, что подходящий приемник Йенса Столтенберга не появится в ближайший год.

"У нас будет проблема в следующем году, потому что становится очевидно, что ситуация не станет лучше, чем в этом год", — сказал журналистам источник.

По информации еще одного источника, за последние несколько лет Байден и фон дер Ляйен установили "крепкие связи". Сообщается, что глава Еврокомиссии "полагается на разведданные Вашингтона".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, для нее большая честь быть включенной в список потенциальных кандидатов. При этом ее представитель заявил, что она "не подходит для этой работы".

Также сообщается, что в Европарламенте могут отвергнуть кандидатуру фон дер Ляйен, так как правые депутаты не поддерживают ее политику.

Напомним, что 4 июля пресс-служба НАТО сообщила о продлении мандата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на один год. Ожидается, что это решение будет официально утверждено на саммите в Вильнюсе.

Ранее, 9 июня, мы писали о том, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание возглавить НАТО. По словам Джо Байдена, чтобы это произошло, нужно добиться консенсуса внутри Альянса.