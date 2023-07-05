"Уже заходим на территории, которые ранее не контролировали": в ВСУ заявили о продвижении под Бахмутом

Российские оккупанты начали подтягивать на этот участок фронта больше техники, из-за чего бойцы ВСУ сделали выводы, что ВС РФ начали не справляться.

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Если Силы обороны Украины продолжат работать на Бахмутском направлении с такой же динамикой как сейчас, то вскоре смогут освободить Бахмут. Об этом в эфире телемарафона 5 июля сказал командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов.

По его словам, в течение последних месяцев Силы обороны Украины стабильно продвигаются на Бахмутском направлении.

"Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала не контролировали. Поэтому в целом все довольно позитивно и оптимистично", — сказал разведчик.

Он отметил, что о каких-то победах говорить еще рано и добавил, что поведение россиян на этом участке фронта во время ведения боевых действий изменилось.

"Много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно использует технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует, что они не справляются и им надо вытягивать резервы", — пояснил Николай Волохов.

Напомним, что 5 июля российские военные начали сообщать об осложнениях для ВС РФ в районе Клещеевки. В ВСУ сообщили, что "крышка гроба" для оккупантов на этом направлении захлопывается.

Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун заявил, что 47-я бригада ВСУ "Магура" несет на фронте безумные потери, а состав рот из-за этого меняется чуть ли не каждую неделю.