Коля Серга записал гимн для бригады Гвардии наступления "Рубіж" (видео)

Песня придаст всем защитникам Украины задора и сил, а подразделению, которое принимало участие в тяжелых битвах украинско-российской войны, вдохновения на дальнейшую борьбу с врагом.

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Музыкант и телеведущий Коля Серга записал гимн для бригады Нацгвардии "Рубіж". Об этом сообщили в Facebook подразделения.

Нацгвардейцы отметили, что певец неоднократно приезжал к бойцам Бригады быстрого реагирования, когда они находились в районе Бахмута, самой горячей точке украинско-российской войны. Он поддерживал боевой дух песнями под гитару и вместе с командирами возникла идея создать композицию для подразделения.

В сообщении говорится о том, что "Рубіж" — это отсылка не только к тому, что подразделение регулярно сдерживало натиск российских подразделений на передовых рубежах, но и к одной из главных страниц боевой победы бригады — более 70-дневной обороне города Рубежное в начале большой войны. Со временем бригада получила символическое название "Рубіж".

"Эта песня придаст всем защитникам Украины задора и сил", — отметили в подразделении.

Бригада Нацгвардии "Рубіж" в войне с Россией

Часть бригады с первых дней полномасштабного вторжения россиян участвовала в обороне. Бойцы подразделения испортили главный план врага в аэропорту "Антонов", который расположен в Гостомеле, куда был направлен наиболее массированный авианалет российских десантников. Главные ударные силы подразделения в это время сдерживал ужасное массовое наступление российских сил на первых рубежах в Луганской области в районах Рубежного, Попасной, Лисичанска, Северодонецка.

Бригада за месяцы адских боев обороны настолько истощила и перемолола оккупационные силы, что российские войска не смогли в дальнейшем наступать такими быстрыми темпами. После этого военные участвовали в контрнаступлении в Донецкой области, освобождении Лиманщины, обороне на Бахмутском и Светлодарском направлениях. На момент выхода композиции воины Бригады быстрого реагирования "Рубіж" уничтожили вражеские силы в районе Бахмута и готовились к освобождению оккупированных территорий и возвращению законных рубежей.

Напомним, в июне у штурмовиков "Гвардии наступления" появился свой гимн. Автором композиции стал 24-летний военный, который оборонял Киевскую, Донецкую и Луганскую области.