Россия держит мощную группировку на фронте в 180 000 солдат, — Череватый

Силы обороны, несмотря на сосредоточенную на линии фронта крупную группировку ВС РФ, не дают врагу продвигаться, а в районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои, сообщил Сергей Череватый.

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На первой и второй линиях обороны украинского фронта находятся около 180 тысяч российских солдат. Об этом в эфире телемарафона 6 июля сказал заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

По его словам, сейчас враг концентрирует внимание на отдельных направлениях, в частности, на Купянском, где он уже много недель пытается прорвать оборону украинских сил, хотя бы в некоторых местах, однако терпит неудачи. Несмотря на то, что у них там большая группировка, им не удается достичь хотя бы мало-мальски значимого успеха.

"Более 180 000 — это группировка, которая стоит на первой и второй линиях обороны, это подразделения обеспечения. Вся группировка, которая позволяет им полноценно действовать согласно всем правилам военной науки. Штурмовые подразделения, танковые, артиллерийские подразделения обеспечения и другие", — сказал Череватый.

Он отметил что, если бы Украина получила истребители F-16, дело по освобождению Украины пошло бы быстрее.

"ВСУ бы показали, что имеют колоссальный опыт, которого нет ни у кого в мире — они используют всю "линейку" советского и западного оружия, и умеют интегрировать наши операции и достигать значительного успеха. Я убежден, что это бы помогло ускорить освобождение нашей земли нанося мощные удары по авиации врага и по наземным целям", — пояснил Череватый.

Он добавил, что в Клещиевке под Бахмутом очень мощно работают Силы обороны Украины, но раскрывать пока всех подробностей он не может.

"Судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, я думаю, для них очень символичным будет название Клещиевка", — сообщил заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям.

Напомним, что 5 июля российские военные сообщали о сложной ситуации для оккупантов в районе Бахмута. Некоторые даже заявляли об отводе ВС РФ.

Ранее сообщалось, что 6 июля Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны провели успешные наступательные действия в районе Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.