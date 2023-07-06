"Польша может захватить западную Украину": Лукашенко намекнул на участие Беларуси в войне

Белорусский диктатор считает, что многое зависит от контрнаступления Украины в ближайшие месяцы и снова предложил переговоры для завершения войны.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Польша может вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Об этом 6 июля информирует "Белта".

По его словам, для Беларуси и России абсолютно неприемлема вероятность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада. Он обсудил этот вопрос с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Полное взаимопонимание", — рассказал Лукашенко о результате разговора.

Диктатор Беларуси снова пытался спровоцировать националистические круги из соседних государств на атаку Украины. Он намекнул, что Россия и Беларусь не против захватить и западные украинские земли, поэтому готовы совместно атаковать в случае вмешательства других стран.

"Для нас это неприемлемо", — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, многое зависит от контрнаступления Украины и возможности освобождения территорий, которые оккупировали российские войска. В случае неудачных действий для Киева он предсказывает "переговоры, с которыми Европа согласится".

Александр Лукашенко считает, что Беларусь находится в переговорном процессе, но пока он зашел в тупик. Он напомнил, что первые три раунда прошли на территории страны, где он "руководит". По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не готов к компромиссам с Россией, а европейские лидеры якобы поддерживают.

Напомним, в конце июня Лукашенко утвердил обозначение "центров принятия решений" на картах Беларуси. По его мнению, западные ценности угрожают Беларуси, поэтому он готовится нанести удары по ключевым точкам. Один из этапов подготовки — определение координат, по которым будет стрелять. Диктатор провел параллель между освобождением от немецких захватчиков с нынешней ситуацией в мире.