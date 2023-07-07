"Летело все, что было у нас в арсенале": бойцы ГПСУ показали 10-часовой бой с ВС РФ (видео)

Под Авдеевкой российские оккупанты пошли на штурм и атаковали позиции ГПСУ танками, артиллерией, авиацией и химическими боеприпасами. Несмотря на это, пограничники выстояли и дали перца россиянам и даже затрофеили 2 их танка.

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В районе Авдеевки Донецкой области украинские пограничники провели 10-часовой бой с российскими оккупантами и победили врага, отбив штурм и ликвидировав три десятка вражеских пехотинцев. ГПСУ обнародовала видео того сверхтяжелого боя, а бойцы рассказали, как он длился.

Штурм был 24 июня 2023 года. Атаковать позиции украинских пограничников российские захватчики начали в 3.30 утра. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по силам обороны авиационные удары и даже забросали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом.

"Начался массированный минометный огонь, пошли танки, пошла пехота, а с другой стороны летела вражеская авиация. Штурм длился более 10 часов", — рассказывает пограничник Сергей.

Украинские защитники начали отражать вражеские атаки. Сначала сделали все, чтобы поразить тяжелую технику россиян, которая двигалась в направлении их позиций.

"Наши ребята сработали шведскими гранатометами."Атешками" подбили танки, БМП. Танки были не сильно повреждены, потому что "Атешка" — это не то оружие, которое повредит танк, но танк не двигался — он стоял. Танкисты из него вылезли, хотели убежать. Их обезвредили из стрелкового оружия. Потом их эвакуационные группы попытались залезть и вытаскивать своих 300-тых. Наша арта немножко подключилась", — рассказывает пограничник Юрий.

Юрий показывает свой шлем, в котором был в тот день. По словам бойца, 24 июня он отныне имеет второй день рождения, поскольку в тот день возле него произошел взрыв, а осколок попал в голову — спас шлем, и осталась только гематома.

Сам бой порой длился на очень близкой дистанции — всего в несколько метров. Как говорят бойцы, 10 часов боя показались им вечностью.

"Бой на близкой дистанции для меня — это какое-то затягивание времени, когда секунды превращаются в минуты, а минуты в часы. Активную фазу я не помню, но когда дошло до завершения, мне показалось, что прошла целая вечность", — рассказывает Сергей.

Его побратим Александр говорит, что все решения тогда принимались молниеносно, а для отражения вражеской атаки задействовали все, что было под рукой.

"Летело все, что было у нас в арсенале. Там такой бой был, что черный дым стоял повсюду. 10 часов постоянного боя, это не стихало ни на минуту. Даже гранаты и те летели ящиками в нас. Вражеские ДРГ залетали и они в окопах у нас были уже. Ну из окопов выбивали их ВОГами, всем выбивали", — рассказывает Александр.

Он добавляет, что российские оккупанты увидели, что бойцы ГПСУ активно отражают штурм, поэтому решили задействовать химическое оружие.

"Наши интенсивные обстрелы начали их гасить. Чтобы нас притушить, они начали забрасывать нас газами, чтобы мы ничего не видели и спрятались. Когда слезоинный газ, все печет, глаза слезятся, ты ничего не видишь", — говорит боец.

Несмотря на все, штурм оккупантов захлебнулся. Уцелевшие остатки россиян вынуждены были отступить.

После боя дрон ГПСУ насчитал тогда более 35 убитых оккупантов и около сотни раненых.

"Наш коллектив сработал на отлично, никто не дал заднюю. Все пошли и все работали. Мы сильнее, чем мы думаем", — сказал Александр.

Бойцы шутят, что оккупанты иногда находятся на позициях на расстоянии в несколько десятков метров — они их дразнят — кричат "Слава Украине". Те, в свою очередь, запускают дрон с колонкой и включают гимн России.

Напомним, что в районе Бахмута ВС РФ в течение суток потеряли убитыми и ранеными более 170 человек. ВСУ движутся вперед.

Ранее сообщалось, что бывший генералльный прокуров Украины Святослав Пискун заявил о безумных потерях в 47-й бригаде ВСУ. В подразделении назвали количество потерь.