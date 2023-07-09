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Военный Фокус Российско-украинская война

За один месяц как за весь прошлый год: Украина произвела рекордное количество боеприпасов

боеприпасы, украинские боеприпасы
Фото: скриншот | Украина налаживает производство собственных боеприпасов, чтобы не зависеть от союзников

По словам главы профильного министерства Александра Камышина, Киев спешит наладить собственное производство боеприпасов, чтобы не зависеть все время от поставок стран-союзниц. Поэтому в приоритете не только развитие производства, но и дальнейшее увеличение его объемов.

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Украина за июнь произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg, которое было опубликовано 9 июля.

"Этот результат является успехом в стране, где многие из заводов регулярно подвергаются атакам российских ракет", — сказал чиновник журналистам.

По его словам, Киев спешит наладить собственное производство боеприпасов, чтобы не зависеть все время от поставок стран-союзниц. Поэтому в приоритете не только развитие производства, но и дальнейшее увеличение его объемов.

"Я бы не сказал, что мы настолько молодцы, что за три месяца смогли увеличить производство боеприпасов. Мы произвели так мало в 2022 году", — отметил Камышин.

Глава профильного министерства сказал что начал с артиллерийских и минометных снарядов, потому что они играют центральную роль в боях с ВС РФ. Кроме того, Украина практически прекратила их производство после распада Советского Союза, быстро исчерпав запасы после вторжения России в феврале 2022 года.

Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" также стали быстрее сходить с конвейера. Наращивание производства танков и бронированных машин является следующим приоритетом, но, по словам Камышина, на это уйдет от 3 до 6 месяцев.

С журналистами Камышин также поделился планами снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. В Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ.

Кроме того СМИ писали о том, что украинец разработал новое антидроновое ружье. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.