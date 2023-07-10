Ставит в неудобное положение: в ISW рассказали о неудачном решении Путина касательно "Вагнера"

По словам экспертов, проникший в сеть документ выставляет российских наемников с профессиональной стороны, что крайне невыгодно для Кремля.

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Решение президента РФ Владимира Путина касаемо наемников из ЧВК "Вагнер" после военного мятежа Евгения Пригожина ставит его самого же в неудобное положение. Об этом пишут аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 9 июля.

По словам экспертов, в сети появилось изображение, которое напоминает устав ЧВК "Вагнер".

"Возможно, для того, чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию", – предполагают аналитики.

Документ гласит, что главные принципы российских наемников в войне РФ против Украины — верная служба своему президенту Владимиру Путину и всем народу.

Аналитики из ISW считают, что принятое Кремлем решение оставить группу "вагнеровцев" после военного мятежа на Москву без наказания, ставит его самого же в неудобное положение.

"Остается непонятным, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами", – говорится в сообщении.

К слову, решение Владимира Путина не распускать ЧВК "Вагнер" затрудняет для Кремля и силовиков дальнейшую борьбу, ведь они пока не понимают, как взаимодействовать с наемниками и их лидером.

Напомним, 7 июля сообщалось, что немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко во время мятежа ЧВК "Вагнер". Журналисты получили информацию о том, якобы в немецком федеральном разведведомстве заранее знали о планирующемся военном мятеже на территории страны-агрессора.