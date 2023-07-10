Россияне используют своих военных как "приманку", расстреливая их — пресс-офицер (видео)

Российские оккупанты наносят огневое поражение по своим подразделениям, поскольку не знают, что именно на конкретном участке находится их подразделение, рассказал офицер 26 ОАБр ВСУ.

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Россияне используют на линии фронта своих военных как "приманку", расстреливая их. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Мобилизованные россияне хуже подготовлены, поэтому их захватчики на фронте не жалеют и отправляют в зону поражения. Таким образом оккупанты пытаются узнать, где украинские огневые позиции.

"Есть случаи, когда они используют своих же людей как "приманку" — оставляют на позициях некоторое количество своей пехоты", — пояснил Калашников.

Также он отметил, что оккупанты наносят огневое поражение по своим подразделениям, потому что не знают, что именно там находится их подразделение. Военный подчеркнул, что украинская наступательная операция продолжается. Силы обороны Украины и в дальнейшем действуют успешно, продвигаются и закрепляются на освобожденных рубежах.

"Мы начинаем наступление, "выдавливаем" их, и они в это место наносят огневое поражение, не жалея своих", — добавил военный.

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Олег Калашников отметил, что у россиян не хватает людей. Они вынуждены привлекать на первую линию обороны свои основные ресурсы. Район Клещеевки оккупанты усилили десантными подразделениями.

"Они вынуждены десантные подразделения вклинивать непосредственно в Бахмут, зная, что это очень опасно для их выживания", — заявил пресс-офицер.

Напомним, в мае военнопленный наемник заявил, что командиры ЧВК "Вагнер" расстреливают своих подчиненных. При этом эвакуация раненых и вывоз убитых не проводится. Пленным оказался 39-летний Денис Ватрушев из Ханты-Мансийского округа России. По его словам, его завербовали в колонии, где он отбывал наказание за убийство. Он рассказал, что во время найма ему обещали, что ничего особо делать не придется.