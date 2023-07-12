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Военный Фокус Российско-украинская война

"Поддерживал РФ": США ввели санкции против главы разведки Сербии

Вулин, Сербия, разведка, США, Минфин
Фото: Минобороны Сербии | Александра Вулина подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также содействии коррупционным делам

Александр Вулин поддерживал отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, помогая ему обеспечить перемещение поставок оружия через границы, а также использовал свое влияние и публичность для поддержки России и усиления ее влияния на Западных Балканах.

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Минфин США ввел блокирующие санкции против директора Агентства безопасности и информирования Сербии Александра Вулина. Об этом сообщают на сайте ведомства.

По информации министерства, Вулина подозревают в содействии международной преступной группировке, а также незаконным операциям с наркотиками. Коррупционные сделки, которые проводились при поддержке главы разведки Сербии, способствовали "злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении физического лица в Сербии в соответствии с Указом президента (E.O.)", — говорится в сообщении американского минфина.

В частности, в ведомстве отмечают, что директор Агентства безопасности и информирования Сербии поддерживал взаимовыгодные отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, помогал ему обеспечить беспрепятственное перемещение незаконных поставок оружия через границы. Вулин, по информации Минфин США, использовал свое влияние и публичность для поддержки России и предоставлял РФ платформу для усиления влияния на Западных Балканах.

Известный торговец оружием Слободан Тешич находится под санкциями США Fullscreen
Известный торговец оружием Слободан Тешич находится под санкциями США

Против главы сербской разведки ввели жесткие санкции — его включили в SDN-лист. Все американские активы Вулина будут заморожены.

"Министерство финансов, не колеблясь, будет преследовать тех, кто злоупотребляет своим положением в личных целях, подрывая при этом эффективное и демократическое управление на Западных Балканах", — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Фокус ранее писал о том, что президент Сербии Александр Вучич не сомневается в участии иностранных спецслужб при подготовке неудавшегося мятежа Евгения Пригожина и его "вагнеровцев". По мнению сербского гаранта, западные службы замешаны и во многих других вещах, которые происходят на европейском континенте в последнее время.