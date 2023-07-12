"Кредо-М", "Борисоглебск" и многое другое: ВСУ на юге "поймали" редкую вражескую технику

Оккупанты на Таврическом направлении за сутки не досчитались 2 десятка единиц техники, рассказал генерал Тарнавский. В частности, российские воины потеряли гаубицы, ББМ, РСЗО, ЗРК и РЭБ.

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Силы обороны Украины дали перцу российским оккупантам на Таврическом направлении. Они уничтожили две роты солдат врага и 2 десятка их техники. Об этом сообщил 12 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты 19 раз атаковали позиции Сил обороны. В свою очередь украинские артиллеристы нанесли огонь по позициям и технике врага.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 22 единицы военной техники противника. В частности, 6 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенитный ракетный комплекс "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника", — сообщил командующий.

Кроме техники и личного состава россияне также распрощались с тремя складами боеприпасов.

Напомним, что на Херсонщине российские оккупанты "демилитаризовали" свой же танк. Они влетели на нем в столб, покинули его и скрылись. Далее танк попали из дрона пограничники ГПСУ.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ провели успешные контрнаступательные действия на 2 участках фронта. Украинские защитники продвинулись в направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.