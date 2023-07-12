В Украине прошла презентация уникальной системы защиты от баллистических ударов (фото)
Сообщается, что во время испытания автомобиль "Таврия" успешно выдержал три взрыва и остался почти невредимым.
10 июля компания Defense Solutions представила уникальную систему покрытий и оболочек для защиты от баллистических ударов и взрывов. Об этом сообщает InformNapalm.
Сообщается, что для презентации использовали автомобиль "Таврия", который покрыли двумя типами оболочек производства Duayen Spray System. Машина успешно выдержала три взрыва и осталась практически невредимой.
По словам журналистов, во время войны вопрос защиты зданий, транспортных средств и прочих сооружений очень важна.
"И система распыления Duayen Spray System предлагает уникальное и, главное, действенное решение. В сочетании с другими компонентами, разработчики системы гарантируют максимальную защиту от последствий целенаправленных атак с применением взрывчатых веществ", — отметили журналисты.
С помощью аэрозольной системы можно укрепить бетон, кирпичную кладку и стальные конструкции.
Вещество Duayen Spray System можно использовать, чтобы усовершенствовать:
- Бронежилеты и защитные шлемы;
- Баллистические защитные экраны;
- Транспортные средства;
- Бронированные панели и панели броневых подкладок для бронетранспортеров, судов, вертолетов и других транспортных средств;
- Стены зданий и сооружений;
- Системы, совместимые с защитными покрытиями от ОР (химическое и биологическое оружие);
- Бензовозы и резервуары для хранения;
- Поверхности, стойкие к песку и абразивным материалам;
По словам журналистов, система образует бесшовное монолитное защитное покрытие. Оно крепко сцепляется с любым основанием и подстраивается под разные формы и контуры.
Напомним, что в Израиле создали технологию Legion-X, которая объединит БПЛА с другой боевой техникой. Система обеспечивает взаимодействие между воздушными, надводными, подводными, наземными и подземными беспилотными платформами.