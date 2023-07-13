Ядерная угроза Запада: в Кремле выступили с заявлением о передаче истребителей F-16

По словам Сергея Лаврова, модификации истребителей F-16 могут иметь возможность установки специальной подставки для ядерного вооружения. Это является "крайне опасным развитием событий" для безопасности РФ.

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Россия рассматривает возможную передачу истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. Об этом 12 июля стало известно из интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова пропагандистскому изданию "Лента.ру".

По словам российского министра, появление истребителей F-16 в Украине вызывает опасения в Российской Федерации, поскольку может представлять угрозу в ядерной области.

В соответствии с высказываниями российского министра, отмечается, что модификации истребителей F-16 могут иметь возможность установки специальной подставки для ядерного вооружения.

Лавров выразил свою озабоченность планами США передать Украине истребители F-16, называя это "крайне опасным развитием событий". Он также заявил, что Вашингтон и его союзники в НАТО якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обучение украинских пилотов, которое должно было начаться еще в прошлом месяце в одной из стран, не началось из-за ошибки в расчетах.

Коалиция западных стран в июне рассматривала Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. В Минобороны страны не подтверждали, однако и не опровергали информацию о том, что подобные переговоры ведутся.

В июле Высший совет обороны Румынии (CSAT) во главе с президентом Клаусом Йоханнисом одобрил создание в стране центра подготовки пилотов для управления истребителями F-16.