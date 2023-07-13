"Умер по другой причине": в ГСЧС уточнили, что из-за атаки "Шахедов" в Киеве нет погибших

Всего от атаки иранских дронов пострадали четверо жителей столицы. Информация о смерти мужчины, опубликованная ранее, не касается вражеского обстрела.

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В Киеве в результате атаки ВС РФ в ночь на 13 июля нет погибших. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

В ГСЧС уточнили, что на страницах ведомства в соцсети утром 13 июля была обнародована информация о гибели мужчины в результате пожара. Время публикации совпало с рядом публикаций о последствиях вражеской атаки на столицу, впрочем, гибель мужчины касается бытового пожара, который возник одновременно с вражеским обстрелом.

"Действительно, мужчина умер в результате пожара, который не связан с вражеской атакой", — отмечают в ведомстве.

Ранее в пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что информация о пожаре в многоэтажке по адресу проспект Правды, 78 поступила в Службу спасения в 02:19. Загорелась квартира на 9 этаже многоквартирного дома. Во время ликвидации было обнаружено тело мужчины. Пожар ликвидировали в 03:06.

Напомним, что ПВО за прошедшие сутки уничтожили 20 ударных дронов Shahed-136/131, а также 2 крылатые ракеты "Калибр". Большинство вражеских БпЛА сбили в Киевской области.

Ранее сообщалось, что по информации Киевской МВА в четырех районах городазафиксировали "прилеты" обломков вражеских БпЛА, из-за чего вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли экстренные службы.