"Вонь вокруг Токмака страшная": оккупанты привезли на Запорожье 2 крематория для 200-тых

На оккупированном юге Украины россияне не забирают тела своих солдат с улиц, потому что некуда, поэтому их решили просто сжигать, говорит мэр Мелитополя Федоров.

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Российские оккупанты пытаются скрыть потери, поэтому в пригород оккупированного города Токмак в Запорожье привезли 2 новеньких крематория. Об этом в эфире телемарафона 13 июля сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он заметил заметил, что российские захватчики не забирают своих "двухсотых", а оставляют их прямо посреди улиц.

"Вонь вокруг Токмака стоит такая, что враг уже не может это игнорировать", — отметил Федоров.

Также городской голова Мелитополя отметил, что в последнее время в Запорожье участились "прилеты" к россиянам, в частности, по складам с БК и по штабам. В качестве примера, он привел взрывы в одном из отелей на побережье Азовского моря, где обосновался российский генерал, который благодаря ВСУ, уже больше никогда не сможет выполнять свои должностные обязанности.

Также Иван Федоров сообщил, что в пригороде Михайловки в Мелитопольском районе Силы обороны "запеленговали" вражеские зенитно-ракетные комплексы С300 и ликвидировали их.

"Именно этими комплексами враг постоянно терроризирует Запорожье, а также часть временно оккупированной Донецкой области. Именно пусковые установки этой маркировки и вредят нашим городам, которые не оккупированы врагом", — сообщил городской голова Мелитополя.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе 12 июля ночью прогремели взрывы в казарме "кадыровцев". 200-х и 300-х вывозили тайком ночью в Донецк.

Ранее сообщалось, что в районе Бердянска в результате удара крылатыми ракетами британского производства Storm Shadow погиб российский генерал Олег Цоков. Снаряды попали в командный пункт ВС РФ.