Наемники ЧВК "Вагнер" тренируют бойцов теробороны Беларуси, — Минобороны РБ

Российские наемники занимаются боеподготовкой и передают свой "бесценный" боевой опыт белорусским теробороновцам. Ранее Лукашенко опровергал сообщения о том, что Беларусь строит тренировочные лагеря для ЧВК "Вагнер".

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14 июля Министерство обороны Беларуси сообщило, что наемники из частной военной компании "Вагнер" тренируют бойцов подразделений территориальных войск, пишет БЕЛТА.

В министерстве сообщили, что учения проходили недалеко от города Осиповичи, примерно в 90 км к югу от столицы Минска.

Как рассказали в военном ведомстве, подразделения осваивают навыки тактической стрельбы и перемещения на поле боя. Кроме того, военнообязанные приобретают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

"Вагнера выступали в качестве инструкторов по ряду воинских дисциплин", — говорится в сообщении минобороны РБ в Telegram.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был выслан в Беларусь после попытки вооруженного мятежа в прошлом месяце. Однако неясно, находится ли он все еще в стране или в России.

Его бойцам была предоставлена ​​возможность присоединиться к нему, уйти в отставку или присоединиться к российской армии в рамках сделки, положившей конец мятежу.

Впрочем, Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники по состоянию на 6 июля не находились в Беларуси, что указывало на то, что бизнесмен, возможно, не выполнял соглашение, которое "заключил" с президентом РФ Владимиром Путиным, а сам белорусский лидер от него дистанцируется. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны от 6 июля.

Напомним, что в Беларуси полигоны Вооруженных Сил страны готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России.