Окружили остров: Китай подвел к границам Тайваня 16 боевых кораблей и 15 самолетов

Китайские силы направили к берегам Тайваня рекордное количество кораблей за последнее время, отметили обозреватели. Такая активность вызвана саммитом НАТО, где западные страны договорились о военных учениях в регионе.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в последнее время активизировала действия боевых кораблей в районе острова Тайвань, побив рекорд по количеству кораблей, задействованных в учениях в регионе. Всего в море вышли 16 китайских боевых кораблей которые патрулировали, вокруг острова. Об этом 16 июля сообщили обозреватели Global Times.

Кроме боевых кораблей вокруг Тайваня летали и китайские истребители. Как сообщило оборонное ведомство острова Тайвань, в пятницу оно обнаружило 15 самолетов и 16 кораблей НОАК, действующих в районе острова. Обозреватели отметили, что фактически китайские силы направили к берегам Тайваня рекордное количество кораблей за последнее время.

Сообщается, что вокруг острова расположились такие корабли НОАК:

Type 075 Guangxi — универсальный десантный корабль (УДК). На его борту можно разместить 28 вертолетов различных типов, около 1500 человек десанта, а также около 70 всевозможных боевых машин.

Type 052D Baotou — эсминец, на вооружении которого находятся 130-мм артиллерийская установка PJ-38, 64 пусковых установок ЗРК HHQ-9 и зенитно-ракетный комплекс FL-3000N.

Type 054A Anyang — фрегат, который несет ракеты ПВО средней дальности HQ-16.

Type 903A Chaohu — судно пополнения запасов, построенное для Военно-морского флота НОАК.

"Рекордное число было достигнуто после того, как за последнюю неделю НОАК увеличила масштаб ежедневных учений и патрулирования вокруг острова Тайвань: во вторник, среду и четверг было направлено девять кораблей, и все они сопровождались масштабными действиями истребителей, бомбардировщиков, самолетов специального назначения и беспилотников", — говорится в сообщении.

Даже во время крупномасштабных военных учений НОАК в августе прошлого года и в апреле этого года эта цифра не превышала 14, сравнили обозреватели. Такая активность связана с тем, что НОАК в районе острова, вероятно, демонстрирует возможности блокированию Тайваня на фоне коммюнике саммита НАТО, в котором говорилось о совместных учениях в регионе США, Великобритании, Австралии и Японии.

"Поскольку сообщений о возвращении кораблей не поступало, амфибийная группа во главе с кораблем Type 075 может принять участие в учениях в водах к востоку от острова Тайвань", — отметили китайские эксперты.

Ранее сообщалось, что Китай рассматривает Россию как своего "младшего партнера". По мнению заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, Пекин, опасается слишком тесной связи с Москвой из-за войны в Украине.