Российский флот мельчает: крейсер "Петр Великий" РФ отправится на металлолом, — СМИ

Если крейсер "Петр Великий" будет списан, то фактически российский флот останется с последним кораблем такого класса — "Адмирал Нахимов", который на сегодняшний день проходит модернизацию.

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Военно-морской флот России отказался от планов по реконструкции огромного атомного крейсера класса "Киров" "Петр Великий". Согласно информации из российских источников, корабль планируется вывести из эксплуатации. Об этом 15 июля сообщило издание Bulgarian Military.

Крейсер "Петр Великий" был спущен на воду в 1989 году, при этом он стал последним кораблем такого класса, который был введен в эксплуатацию перед развалом СССР. Позже самые крупные военные корабли "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" должны были пройти модернизацию — предполагалось оснастить их новейшими датчиками, электроникой и современным вооружением.

Однако судьба "Петра Великого" изменилась, и если модернизация "Адмирала Нахимова" должна завершиться в 2024-2025 годах, то "Петр Великий" скорее всего будет списан.

"После возвращения в строй "Адмирала Нахимова", в составе флота останется только один корабль класса "Киров". Этот шаг является последним в череде сокращений российского надводного флота", — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что единственный оставшийся боевой крейсер класса "Киров", скорее всего, будет служить в составе Северного флота, что отражает приоритетность Арктического региона для ВМФ России в связи с его растущим значением как ключевого торгового пути и поля геополитической борьбы.

Атомный крейсер "Петр Великий"

Несмотря на заявления российских пропагандистов, которые расхвалили модернизированные корабли класса "Киров", боеспособность таких кораблей, учитывая их возраст, становится под вопрос. Дело в том, что после модернизации "Адмирала Нахимова", россияне его называют "самым сильным надводным боевым кораблем в мире". Однако вывод из боевого состава "Петра Великого" учитывая эти так называемые "передовые возможности" ввиду наличия комплекса С-400 и ракет "Калибр", стало неожиданностью.

Так почему же Россия хочет отказаться от реанимации крейсера "Петр Великий"? Обозреватели полагают, что на это могло повлиять несколько факторов. Это и стоимость модернизации "Адмирала Нахимова", и высокая стоимость эксплуатации атомоходов, и смещение акцентов в бюджете в связи с изменением геополитической обстановки в России после 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия пытается маскировать корабли Черноморского флота, нанося защитный камуфляж, который усложняет идентификацию судна. Однако современные технологии позволяют выявить эти замаскированные корабли и точно определить их класс на основе анализа спутниковых снимков.