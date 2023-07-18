"Глупое решение": в Британии недовольны контрактом на приобретение самолетов-разведчиков

Флот из 3 самолетов станет желанной целью для врага в условиях конфликта. Кроме этого Королевские ВВС списали все разведывательные борта еще в 2021 году, а теперь E-7 Wedgetail задерживается до 2025 года.

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Соглашение Соединенного Королевства с компанией Boeing на приобретение 3 самолетов, а не 5 вызвало критику в Комитете обороны Великобритании. Об этом сообщает The War Zone.

Королевские воздушные силы получат самолеты раннего бортового предупреждения и управления Boeing E-7A Wedgetail в количестве трех единиц. Однако в отчете Комитета обороны раскритиковали решение. Орган имеет право изучать расходы, управление и политику Минобороны от имени британского парламента.

В центре критики тот факт, что по условиям контракта, Минобороны Великобритании должно оплатить 5 многофункциональных радаров для самолетов MESA. Однако военные получат 3 борта. При этом стоимость контракта между 3 и 5 самолетами отличается всего в 200 млн долларов. Три E-7A стоят 2,5 млрд, а пять — 2,7 млрд долларов.

Самолеты E-7 могут задержаться до 2025 года

"Даже элементарная арифметика свидетельствует о том, что заказ трех E-7, а не пяти (примерно 90% начальной стоимости приобретения) является чрезвычайно низким соотношением цены и качества", — говорится в отчете.

Кроме этого, крошечный флот из трех самолетов Е-7 станет "наградной мишенью" для агрессоров в потенциальном конфликте. Поэтому воздушные суда не смогут играть решающую роль в любой высококачественной воздушной компании. Им будет трудно выжить в любом спорном воздушном пространстве. Также вызывает беспокойство то, что эксплуатационная способность E-7 может быть отложена еще на год до 2025 года. Но проблема заключается в том, что в 2021 году Королевские ВВС списали имеющиеся радиолокационные самолеты E-3D Sentry AEW1.

В целом шестимесячное расследование приходит к выводу, что система закупок в стране сломана, многочисленные проверки не исправляют проблемы.

Напомним, 16 июня в Британии завершили расследование программы приобретения БМП Ajax. Аудит выявил 24 проблемы.

18 июля СМИ писали, что Минобороны Великобритании может возглавить глава МИД Джеймс Клеверли.