Кто первый получит повестки с 1 августа: в ТЦК рассказали об изменениях в мобилизации

По данным адвокатов, повестки вручают лично под подпись по месту жительства военнообязанного. Также, повестку может вручать работодатель, если соответствующий приказ пришел от начальника районного/областного ТЦК.

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В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Большое количество мужчин и женщин были призваны на службу для противодействия российской агрессии. В целях восстановления потерь на передовой постоянно проводится мобилизация новых сил. Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, повестки на улицах вручают потому, что мужчины ВПЛ нарушают правила воинского учета и не становятся на воинский учет по новому месту жительства.

Во время всеобщей мобилизации и военного положения, каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет рассматривается как потенциально подлежащий призыву на военную службу и может быть отправлен на фронт для противостояния российской агрессии в Украине. Для проведения мобилизации необходимо иметь информацию о наличии призывных ресурсов на территории, за которую отвечает местный центр мобилизации и социальной поддержки. Чтобы быть учтенным в списке для призыва, мужчина должен быть зарегистрирован в военкомате по месту жительства и предоставить актуальные сведения о себе.

Процесс учета регулируется Постановлением КМУ № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и уточняет предыдущие правила и включает несколько обновлений". После изменения места жительства, мужчины обязаны в течение пяти дней зарегистрироваться в военкомате территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по новому месту проживания.

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, повестки на улицах вручают потому, что мужчины ВПЛ нарушают правила воинского учета и не становятся на воинский учет по новому месту жительства.

Почему повестки вручают на улице

Военный поясняет, что не все призывники информируют о внесении изменений в свои данные, включая место фактического проживания.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона", — заявил он.

Согласно Постановлению № 1487, следующие организации будут осуществлять воинский учет:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

Работодатели;

Дипломатические учреждения за рубежом.

Однако процесс вручения повесток не полностью регулируется законом. В соответствии с пунктом 32, повестки должны быть вручены лично под подпись военнообязанного по месту его жительства. Кроме того, работодатель также может вручить повестку, если получил соответствующий приказ от начальника районного или областного Территориального центра комплектования.

Кто должен стать на воинский учет военнообязанных в Украине

Согласно Статье 22 Закона "О мобилизационной подготовке", мужчины не могут менять место жительства без получения разрешения от начальника Территориального центра комплектования (ТЦК). Это ограничение связано с необходимостью поддержания актуальности информации о месте проживания военнообязанных для целей воинского учета и своевременной вручения повесток и других документов.

Как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве.

"Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно является "местом жительства" с которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр или область", — подчеркивает он.

Согласно части 4 статьи 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается покидать место жительства.

Напомним, в Кабмине заявили, что с 1 августа срочники в Украине по желанию могут быть мобилизованы, но для этого нужны определенные условия. Законодатели приняли нормы, которые предусматривают введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.