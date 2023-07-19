Французское СМИ показало, как "кадыровцы" охраняют Белгородскую область (видео)

Телеканал TF1 выпустил репортаж о чеченских боевиках, которые "присматривают" за приграничной зоной РФ. При этом журналисты не упомянул о том, кто является агрессором в войне РФ против Украины.

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Французский телеканал TF1 выпустил репортаж о чеченских боевиках, которые якобы защищают Белгородскую область РФ от "враждебных вторжений российских антипутинских бойцов, поддерживаемых Украиной". На сюжет, в котором журналисты подыгрывают РФ, обратили внимание в "Детектор медиа".

Репортаж появился на сайте телеканала 13 июня. Также там опубликовали сокращенную текстовою версию.

В материале российский корреспондент телеканала TF1 Жером Гарро рассказывает о "бойцах из глубин Кавказа ", которые "присматривают" за российской границей в Белгородской области, подвергающейся регулярным "вражеским вторжениям". Как пишут в Детектор медиа, речь идет о рейдах "Российского добровольческого корпуса", участников которого французский журналист называет "российскими антипутинскими бойцами, поддерживаемыми Украиной".

В центре сюжета чеченский боевик, командир батальона "Ахмат Запад" Рустам Агуев. Он сопровождает французскую группу, предостерегая, что меньше чем в километре от места съемок "серая зона", имея в виду территорию Украины, и рекомендует долго не задерживаться, так как якобы можно попасть под артиллерийский обрел.

В материале также отмечают, что "кадыровцы" в Белгородской области заменили наемников ЧВК "Вагнер", которые "защищали" приграничную территорию РФ, пока глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин не устроил неудавшийся мятеж.

На сайте телеканала также упоминается, что чеченских солдат "часто обвиняются в злоупотреблениях ". О чем именно идет речь, не ясно.

В репортаже умалчивают о регулярных обстрелах территории Украины из Белгородской области, которую "защищают" чеченские боевики. Также французские журналисты не говорят о том, что Белгородская область служила базой для вторжения российских оккупантов в Харьковскую область.

Не первый репортаж

Французский телеканал TF1 не первый раз подыгрывает пропаганде РФ. В июне все тот же российский корреспондент TF1 Жером Гарро сделал репортаж с позиций российских военных на оккупированной территории Украины. Журналист поговорил с российскими оккупантами об оружии, которое они применяют против ВСУ, ожидая контрнаступления, однако не упомянул, кто является агрессором в войне.

В МИД Украины осудили сюжет французского телеканала, заявив, что журналисты нарушили законы Украины, посетив оккупированную территорию.

До этого корреспонденты TF1 в феврале 2022 года сняли сюжет на территории временно оккупированного Донецка с предводителем террористической ДНР Денисом Пушилиным. В материале речь шла о террористах, которые желают мира, и Украине, пытающейся, по мнению французских журналистов, инициировать военные действия.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины отреагировали на случившееся. Сюжет назвали манипуляционным. Сотрудникам TF1 напомнили, что те нарушили законы Украины, так как попали на временно оккупированную территорию через российский пункт въезда.

Что известно о телеканале TF1

Это один из старейших в мире телеканалов, который существует с 1935 года. Почти 28 лет с начала основания TF1 был единственным каналом во Франции. Телеканал много раз переименовывали.

С 1987 году TF1 входит в медиахолдинг Groupe TF1 промышленной группы Bouygues.

Фокус ранее писал, что 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров отправился в отпуск. Это произошло через несколько недель после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, на "подавление" которого в городе Ростов-на-Дону подразделение "Ахмат" так и не доехало.