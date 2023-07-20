"Перебрасывают с другого направления": в ВСУ оценили наличие резервов ВС РФ в районе Бахмута (видео)

Украинские защитники не дают возможности остановиться россиянам в районе Бахмута и сделать укрепления, держа войска захватчиков под зоной огневого поражения.

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Российским захватчикам не хватает резервов в районе Бахмута, поэтому они организуют передислокацию с Купянского направления. В эфире телемарафона начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников сообщил подробности.

Он отметил, что враг вынужден усиливать свои резервы. Дополнительно определенные участки фронта оккупанты усилили десантниками и танковыми подразделениями.

На флангах возле Бахмута украинские войска продолжают идти вперед. Есть определенные успехи вблизи населенного пункта Берховка. Также Силы обороны атакуют в направлении села Орехово-Васильевка.

"Мы немножко продвигаем противника, освобождаем нашу территорию", — заявил Калашников.

Силы обороны держат непосредственно под огневым контролем и сам Бахмут. Российские подразделения, которые находятся в разрушенном городе, регулярно получают поражения. Таким образом украинские защитники не дают возможности остановиться россиянам и сделать укрепления.

"Мы постоянно их держим в огневом напряжении", — пояснил пресс-офицер.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генерального штаба 20 июля сообщили, что основные усилия враг сосредотачивает не только на Бахмутском направлении, но и на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском. В этих локациях произошло 20 боевых столкновений.

Украинские защитники под плотным огнем артиллерии противника успешно отбили атаки противника на юго-западной окраине Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Богдановка и Александро-Шультино Донецкой области.

Напомним, 20 июля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что для освобождения Бахмута созданы все условия. По словам генерал-полковника ВСУ, освобождение Бахмута поможет установить огневой контроль над местностью и перекрыть важное транспортное снабжение войск РФ.