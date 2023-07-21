"Кладбище техники": бойцы 66 бригады показали видео уничтожения бронемашин ВС РФ (видео)

На видео генерала Сырского — мастер-класс от бойцов ВСУ: они использовали три разных вида вооружения, чтобы уничтожить российскую технику.

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Бригадный генерал и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал кадры работы 66 ОМБр ВСУ. На видео результативная отработка по бронемашинам ВС РФ, которые пополнили "кладбище техники" врага. Видео опубликовано в Telegram-канале бригадного генерала.

В заметке Сырского — коллекция из трех ударов по российской технике. При этом во всех трех случаях бойцы 66 бригады использовали разное оружие:

сначала применили дрон, который сбросил гранату на российский танк;

66 ОМБр ВСУ — уничтожение российского танка

затем — ПТРК, из которого выпустили ракету в направлении военной техники ВС РФ;

66 ОМБр ВСУ — уничтожение техники РФ

последние кадры — дым над российской бронемашиной неустановленного типа, из люка которой выныривают двое солдат.

66 ОМБр ВСУ — уничтожение бронемашины ВС РФ

Генерал отметил, что 66 бригада успешно пополнила "кладбище орковской техники".

Видео от 66 ОМБр ВСУ

Отметим, глава Сухопутных войск не указал, где именно происходят события, которые он показал на видео. Однако в материале онлайн-медиа Минобороны "АрмияInform" рассказывается о том, как 66 ОМБр использует против ВС РФ российские же трофейные ПТРК "Корнет". При этом отмечается, что бригада действует в Донецкой области.

Генштаб ВСУ перечислил горячие точки на пяти участках фронта в Донецкой области — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. В частности, враг пытается атаковать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Согласно данным волонтерского сообщества DeepState, армия РФ пытается атаковать еще и на Сватовском отрезке (между Лиманом и Купянском), в частности — усиливает боевые действия на границе с Донецкой областью возле населенных пунктов в направлении Лимана и в Серебрянском лесничестве. Кроме того, указано, что продолжаются активные бои возле Авдеевки.

Ситуация на линии фронта на границе Донецкой и Луганской областей по состоянию на 21 июля 2023 года

Напоминаем, 2 июля бойцы 66 бригады опубликовали видео применения ПТРК против военной техники ВС РФ. Пресс-служба бригады рассказала, что точный удар уничтожил наблюдательный пункт противника.

За неделю до этого военные показали кадры тренировки на полигоне. Тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к боевым: украинские бронемашины перемещались по местности, похожей на ту, где вскоре должны действовать бойцы ВСУ.