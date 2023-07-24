Расстреливали украинцев в Буче: СБУ объявила подозрения еще одной группе оккупантов

Военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии захватчиков причастны к массовым убийствам в Буче.

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Еще 11 российских военных, которые расстреливали транспортные средства с мирными жителями во время оккупации Бучи Киевской области, уведомлены о подозрении. Об этом информирует СБУ в Facebook.

Преступниками, совершавшими массовые убийства, оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии захватчиков. Часть дислоцируется на территории города Кяхта в Бурятии. Во время захвата поселка Мотыжин они проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.

Оккупанты организовывали "рейды". В одном из них убийцы двигались в колонне бронетехники РФ. Они прицельно открыли огонь по двум легковым автомобилям с мирными жителями, уничтожая людей. В результате этих действий погибли шесть украинцев.

По информации следствия, преступными действиями российских захватчиков командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас. Его непосредственное указание выполняли 11 человек. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили оккупантам о подозрении. Оно касается нарушений норм законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Массовые убийства россиянами людей в Буче

Россияне устроили резню в Буче во время оккупации. Их пребывание в городе на Киевщине сопровождалось пытками и изнасилованиями, среди пострадавших были также и дети. Россияне убили более 420 жителей города. Об этом стало известно только 1 апреля 2022 года, когда украинские войска населенный пункт. Власти Украины назвали это геноцидом украинцев и обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления.

Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных 234 десантно-штурмовой бригады РФ, которые были причастны к убийствам. В частности, это касается преступлений на улице Яблонской. Представители издания проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью с очевидцами и тысячи часов видеоматериалов, которые свидетельствуют, что российский десантный полк причастен к убийству десятков гражданских. Тела людей были найдены в домах, в подвалах и на улицах Бучи. В общем NYT идентифицировал 22 десантника псковского полка, которые звонили в Россию из Бучи.

Напомним, 2 июля в Буче открыли мемориал жертвам российских военных. Памятную инсталляцию с именами замученных и убитых украинских граждан установили в городе во время подготовки к концерту-реквиему "Объединенные ради победы".