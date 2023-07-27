Abrams, K2 или Leopard 2: в Литве разгорелась дискуссия о приобретении батальона танков

Министр обороны Арвидас Анушаусказ по мнению многих политиков, рано озвучил планы подписать меморандум о намерениях приобрести Leopard 2. Это может помешать приобретению машин.

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Литва в рамках реформы Вооруженных сил хочет создать танковый батальон. Сейчас в стране продолжаются жаркие дискуссии относительно того, какой танк выбрать. Об этом сообщает LRT.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас публично заявил, что литовской армии больше всего подходит немецкий танк Leopard 2. Однако намерение подписать меморандум о сотрудничестве с Германией не означает, что их приобретут. Речь идет о том, чтобы узнать больше деталей.

"Как сообщается, была проведена военная оценка и анализ рынка. После этого направляется письмо о намерениях — для того, чтобы показать заинтересованность в этом процессе, нужно показать, что все же вы намерены участвовать в нем, и вам нужно получить больше информации", — пояснил Анушаускас.

В общем рассматривается три танка: Leopard 2, K2 Panther и M1 Abrams. Сейчас Анушаускас заявляет, что больше всего требованиям штабом обороны соответствуют именно немецкие танки. Оценка вариантов и предложений продолжалась в течение полугода. Литва оценивала:

мобильность;

защита;

затраты на эксплуатацию;

огневая мощь;

связь;

способность к адаптации.

Заявление Анушаускаса о намерении подписать протокол по Leopard встретило шквал критики со стороны членов Комитета национальной безопасности и обороны. По их мнению, министр обороны раскрыл ряд деталей, которые должны оставаться за закрытыми дверями. Публичное объявление о Leopard может негативно повлиять на позицию Литвы при закупке танков. К тому же Анушаускас объявил о намерениях без согласования с другими госструктурами. Это может привести к удорожанию потенциального контракта.

Сейчас никаких переговоров о приобретении танков нет, потому что приобретение машин это дело лет. Общая стоимость контракта оценивается в примерно 2 млрд евро.

Напомним, 25 июля СМИ писали, что Литва выделит 2 млрд евро на приобретение новейших танков для армии.

Также 25 июля Литва утвердила трехлетний план военной поддержки Украины.