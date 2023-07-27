Стремятся к переговорам с Украиной: военный эксперт назвал цель наступления РФ на Харьковскую область (фото, видео)

Россияне для наступления на Харьковскую область привлекли 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию, которая считается одной из лучших в ВС РФ. Таким образом враг пытается отвлечь внимание от Бахмута.

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Прорывом на Боровую россияне стремятся зафиксировать линию фронта вдоль левого берега реки Оскол, чтобы начать переговоры с учетом "новых реалий". Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает"РБК-Украина".

Для наступательных действий в направлении Харьковщины, по его словам, они задействовали элитную 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию. Это подразделение считается одним из лучших.

Селезнев обратил внимание на то, что Генштаб ВСУ не подтверждает потерю трех населенных пунктов. Российские войска могли двинуться вперед, но украинские силы перешли в контрнаступление и все вернули.

"Поскольку мало выйти на рубежи и позиции, на них надо еще закрепиться", — пояснил специалист.

Эксперт также соглашается с тем, что россияне пытаются заставить Украину отвлечь силы из-под Бахмута, где для них складывается действительно кризисная ситуация. Сейчас украинские войска и в дальнейшем продвигаются на флангах разрушенного города в Донецкой области.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко наступление россияне планировали в этой локации еще с конца 2022 года. Их программа — максимум полностью выйти на Лимано-Купянскую ось. Враг прилагает усилия, чтобы отвлечь внимание Сил обороны от Запорожской и Донецкой областей и заставить перебросить ресурсы на новый участок.

наступление россиян на Харьковщину Фото: DeepState

Ситуация на Лимано-Купянском направлении от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба ВСУ говорится о том, что по состоянию 27 июля на Купянском направлении враг пытался вести наступательные действия, которые не получили результатов. Населенные пункты Двуречная, Западное, Табаевка, Тополи, Фиголевка и Подолы Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

На Лиманском направлении российские войска пытались организовать наступление в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Белогоровка и Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка — Донецкой.

Напомним, 26 июля в Минобороны рассказали о действиях РФ под Авдеевкой. Войска врага пытаются обойти город с флангов, одновременно боятся войти в город, чтобы не вести уличные бои.