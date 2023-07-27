"Существенно активизировался": Путин признал усиление контрнаступления ВСУ на Запорожье (видео)

По словам российского президента, Украина бросила в наступление с сотню бронемашин и большинство из них якобы потеряла благодаря "победам" российских военных.

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Президент России Владимир Путин отреагировал на активизацию украинского контрнаступления на Запорожье. Глава Кремля заявил, что якобы в сторону российских укреплений двинулось "нашествие" танков и БМП ВСУ. О деталях ситуации на Запорожье с точки зрения российского командования говорится в сообщении агентства ТАСС.

Путин сказал несколько слов о контрнаступлении ВСУ вскоре после выступления с трибуны "Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка". Прежде всего, он признал, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Главное направление удара — на Запорожье, уверен российский руководитель.

В нескольких словах россиянин описал, что, по его мнению, произошло в течение последних нескольких дней на Запорожском отрезке фронта.

Прежде всего, ВСУ атаковали позиции ВС РФ полусотней танков и БМП, утверждает Путин.

При этом "доблестные" российские солдаты и офицеры якобы "показали примеры массового героизма" — собственноручно остановили 39 бронемашин: 26 танков и 13 БМП. Услышав рассказы о "чудесах героизма", который проявили российские военные, Путин приказал наградить их прямо на линии фронта.

По словам главы Кремля, "подвиги" совершали два подразделения ВС РФ — 810 бригада морской пехоты и 71 полк — именно они подбили все 39 бронемашин. Еще 40 единиц — это "трофей" российской ударной авиации, уверен Путин.

Кроме того, президент РФ пытался убедить российских журналистов, что "Украина ввела стратегические резервы" и потеряла около 200 человек во время боевых действий последних дней.

Путин — о наступлении на Запорожье

Отметим, представитель Министерства обороны Украины Анна Маляр накануне заявила, что ВСУ имеют успехи на двух участках фронта в Запорожье — возле Старомайорского и Роботино. По ее словам, бойцы Сил обороны вытеснили врага и занимаются сейчас обустройством новых позиций.

Также Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ, которые она понесла за прошедшие сутки: речь идет о "минус" 590 оккупантов и "минус" 20 бронемашин.

ORYX-расследователи также подсчитали 25 июля, что Украина потеряла в 4 раза меньше техники, чем Россия — подсчеты существенно отличаются от цифр, озвученных Путиным.

Напоминаем, бойцы ВСУ показали пример использования ударного дрона против российской бронемашины. На видео, опубликованном бойцами 72 ОБМр, видно, как вспыхнул российский танк и как отлетела его башня.

Тем временем продолжаются бои в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Украинские военные описали местность, где они удержат атаки врага — она похожа на своеобразный "Вьетнам".