"Хотел на свободу": на юге бойцы ССО захватили в плен экс-жителя колонии РФ (видео)

Украинские военные показали бой в лесу, к которому они добирались на лодке: удалось обезвредить группу российских военных, вооруженных автоматами и пулеметом.

Related video

Бойцы Сил обороны показали кадры спецоперации, проведенной на южном отрезке фронта. Благодаря этой спецоперации удалось незаметно подойти к укреплениям ВС РФ, взять в плен двух солдат и обезвредить тех, кто в плен сдаться не успел или не захотел. Видео опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Спецоперацию провели бойцы 73 морского центра специальных операций им. кошевого атамана Антина Головатого. В заметке указано, что перед десантированием хорошо поработала разведка. После этого подразделение ССО загрузилось в лодку и двинулось к тайнику россиян. Высадившись, продвигались по лесной местности, пока не вступили в бой с российскими военными.

Бойцы ССО — во время десантирования

Бойцы пытались выбить врага с занятых позиций, при этом предлагая желающим сложить оружие и сдаться в плен. Двое россиян согласились и таким образом спасли себе жизнь.

Пленный россиянин

Из короткого диалога стало понятно, что в плен попал минимум один бывший заключенный. В частности, на вопрос, зачем он пришел в Украину, ответил: хотел на свободу.

Сложив оружие, россияне искренне рассказали о том, какие средства поражения имеют их "побратимы" — об автомате АК-84, пулемете. Также заверили, что растяжек на позициях нет.

Украинские военные успешно завершили спецоперацию и вернулись на место дислокации, говорится в заметке. Указывается, что тех, кто не захотел сложить оружие, обезвредили.

Отметим, в сообщении Сил спецопераций не указано, где именно состоялся бой — лишь намекнули, что события произошли "на юге". Ранее бойцы ВСУ опубликовали видео из-под села Старомайорское в Донецкой области — тогда в плен попали десантники ВС РФ.

Старомайорское — населенный пункт, расположенный на берегу реки Мокрые Яры, которая отмечается особенно извилистыми берегами.

Карта фронта от DeepState

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, накануне рассказала, что около этого села ВСУ имеют определенные успехи — выбили врага с занятых позиций и теперь закрепляются.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин согласился, что ВСУ действительно проводит контрнаступление на Запорожье. По его словам, украинское командование бросило в бой полсотни бронемашин, которым "успешно" противостояли российские пехотинцы и авиация.

Между тем ВС РФ ведет активные боевые действия в районе Авдеевки. По словам представительницы Минобороны Маляр, враг пытается окружить населенный пункт и боится вести уличные бои.