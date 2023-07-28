В районе Бахмута ВСУ начали применять контрбатарейную борьбу, — Сырский (видео)

По мнению генерал-полковника, необходимо принимать решение о переброске частей и подразделений на направления, где можно развить успех.

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На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, поскольку враг ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь, но украинские войска и в дальнейшем продвигаются вперед. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, информирует Military Media Center в Telegram.

Он отметил, что в этих условиях важно своевременно принимать правильные управленческие решения. По его мнению, следует принимать меры по маневру силами и соответствующими средствами. Это касается переброски частей и подразделений на направления, где наблюдается перспектива успеха, или вывода их из-под огня противника.

Главное значение в этом процессе принадлежит штабу группировки. Именно его офицеры сейчас осуществляют анализ ситуации по многим направлениям, а также организовывают подготовку и предоставляют предложения и боевые распоряжения соответствующим подразделениям.

"На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба", — пояснил командующий.

Сырский добавил, что для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки российские захватчики сосредоточили значительное количество артиллерии. Уничтожение артустановок — является одной из главных задач для наших войск.

На Купянском и Лиманском направлениях российские войска постоянно пытаются атаковать, применяя свои профессиональные подразделения. Ежедневно украинские войска отражают на этих направлениях многочисленные штурмы.

"Ни одна наша позиция не потеряна", — подчеркнул Сырский.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как отмечается в отчете Генерального штаба от 28 июля, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее и западнее Клищеевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Нью-Йорка и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Торецк, Раздоловка, Миньковка, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.

Напомним, 28 июля аналитики ISW заявили, что ВСУ достигли тактически значимых успехов возле Бахмута. Военные исследователи сообщили о результатах южнее Клещеевки. Российские источники заявляют, что войска РФ организовали наступление на запад от Сватово в направлении реки Оскол, а темпы продвижения якобы составляют 1 км в день. В ISW не подтвердили эту информацию, поскольку не увидели визуальных подтверждений заявленных успехов российских войск к юго-западу от Сватово.