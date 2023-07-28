Командовал бомбардировкой Мариуполя: СБУ объявила подозрение российскому генералу Гостеву

Под командованием Гостева российская авиация бомбами и фосфорными боеприпасами обстреливала мирное население Мариуполя, среди которого были и дети.

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Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу в отношении очередного представителя высшего военного руководства Кремля, который командовал массированными бомбардировками Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Речь идет о генерал-лейтенанте Николае Гостеве — командующем 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил ВС РФ (г. Ростов-на-Дону)", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на период с 24 февраля до конца мая 2022-го года Гостев руководил подчиненными ему подразделениями российской авиации, которые участвовали в захвате части территории Донецкой области.

"Именно по приказу Гостева рашисты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя. Установлено, что вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, в том числе детей, а также к разрушению жилых домов, больниц и т.д.", — добавили в СБУ.

В ведомстве добавили, что для осуществления ударов захватчики использовали ракеты класса "воздух-земля" и авиационные бомбы, среди которых были запрещенные фосфорные боеприпасы.

Отмечается, что российский генерал лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок РФ во время штурма украинских городов в Донецкой области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Гостеву о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и других тяжких последствий;

ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины, ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что 11 июля в районе Бердянска погиб генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. Как известно, Цоков был командиром 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии.

Также 11 июля в ГУР МО подтвердили убийство экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Вражеского военкома застрелили во время утренней пробежки в парке.