В Донецкой области погиб украинский фотокорреспондент и видеооператор Максим Шварцман (фото)

Максим Шварцман, по данным Института массовой информации, стал 66-м медийщиком, погибшим в результате агрессии российских войск против Украины.

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В Донецкой области погиб журналист Максим Шварцман, который был фотокорреспондентом и видеооператором черновицкого информационного агентства АСС Максим Шварцман. Издание сообщило подробности 27 июля.

Оказалось, что украинский защитник погиб еще 15 июля. Получил смертельные ранения он в Донецкой области.

"Герои уходят, однако навсегда остаются жить в наших сердцах", — говорится в заметке.

На Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов состоится прощание с воином. Мероприятие пройдет в субботу, 29 июля, в 11:00.

Фото: АСС

Максим получил в рядах украинского войска псевдоним "Марвел". Он с первых дней полномасштабного вторжения российских захватчиков на территорию Украины решил вступить в подразделения Черновицкой теробороны. Его родной поселок Каланчак, что на Херсонщине, был оккупирован россиянами — принять и позволить это Максим не мог.

Институт массовой информации сообщил, что Максим Шварцман стал 66-м медийщиком, который погиб в результате агрессии российских войск против Украины.

Напомним, 20 июля стало известно, что на войне погиб телеоператор и фотограф Константин Гнитецкий. Он ранее работал видеографом на "Общественном". Герой получил смертельные ранения на Луганщине в результате минометного обстрела позиций российскими захватчиками.

Также в мае вблизи Бахмута погиб журналист Евгений Осиевский. Он был автором научно-популярного журнала "Куншт". В вузе, где учился герой, отметили, что Осиевского знали как талантливого автора и светлого человека. Он был всегда доброжелателен и имел активную позицию.