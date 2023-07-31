"Подтягивает стратегическую авиацию": РФ готовится к новым атакам по Украине (видео)

Несмотря на то, что враг не вывел в море ракетоносители, в пунктах базирования "они абсолютно готовы". В командовании предупреждают, что Россия использует практику нанесения ракетных ударов из бухт в Черном море.

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона 31 июля заявила, что враг подтягивает авиацию и, скорее всего, готовится к новым обстрелам Украины.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", — рассказала она.

По ее словам, сейчас враг пытается подтянуть уровень обстрелов по правобережью к предыдущим суткам, когда им удавалось максимально бить, но сейчас количество снарядов у них меньше и они испытывают снарядный голод, хотя выходят на уровень 50-60 обстрелов в сутки. Херсону этой ночью доставалось очень мощно — более 10 раз обстрелян областной центр. Снарядный голод у врага может частично может быть связан с ситуацией на Чонгарском мосту.

Более того, по словам Гуменюк, несмотря на то, что враг не вывел в море ракетоносители, в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может в течение одного часа.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море — мы не снимаем уровень опасности высокий. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для тех кораблей, которые находятся рядом. Но такую практику они применяют", — подчеркнула Гуменюк.

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Напомним, 31 июля ВС РФ атаковали Харьков ракетами С-300, есть пострадавший. По информации областной прокуратуры, ракеты С-300 повредили складское помещение в юго-западном районе Харькова, спровоцировав пожар.

Также спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подытожил, какую же силу собрали россияне для возобновления продвижения на Харьковщину. По его словам, речь идет о 100 тыс. военных и почти тысяче танков.