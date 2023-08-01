Учатся по YouTube: в Верховной Раде рассказали о проблемах с медициной в армии

По словам нардепа Марьяны Безуглой, в Генштабе ВСУ нет офицеров, которые контролировали бы командование медицинских сил. Также отсутствует сержантское звено, ответственное за тактическую медицину.

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В Генштабе ВСУ нет офицеров, которые бы планировали медицинское обеспечение, а многие боевые медики не проходят специальную подготовку и учатся по Youtube. Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая по результатам заседания профильного комитета Верховной Рады.

"Не все, кто идут на боевых медиков, проходят через центр подготовки. Я встречала боевых медиков, обучавшихся по Youtube. Неоднократно встречала, когда боевых медиков один на роту, а во взводе нет никого, и бойцы говорят, не уверены, спасут ли", — пишет Безуглая.

Нардеп отмечает, что в Генеральном штабе ВСУ нет офицеров, которые планировали бы медицинское обеспечение и контролировали командование медицинских сил, "оно работает само по себе". В командовании нет сержантского звена, ответственного за тактическую медицину, кроме боевых медиков роты и взвода. А на медицинскую информационную систему Минздрав сперва не выделил средств, а позже перераспределил их со статьи расходов на медикаменты.

"Когда на это мы указали, (средства) перебросили из медикаментов. Словно, смотрите, сделали. Как издевательство. Но перераспределения недостаточно," — сообщает нардеп.

По словам Безуглой, среди главных проблем остаются турникеты, которые десятками тысяч поступают в ВСУ без проверок.

"Бойцы стараются получить волонтерскими путями сертифицированный турникет, а медики тактического уровня стараются, чтобы выданные государством турникеты бойцам в руки не попадали", — продолжает нардеп.

Безуглая отмечает, что ответственными за медицину в армии являются министр обороны Алексей Резников, его заместитель Анна Маляр, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его заместитель Николай Балан, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а также командующая Медицинскими силами Татьяна Остащенко.

Фокус писал 1 августа, что министерство обороны США хочет привлечь технологии искусственного интеллекта (ИИ) для решения проблем диагностирования черепно-мозговых травм у американских военнослужащих. Пентагон обратился в Консорциум медицинских технологий с просьбой предоставить технологии, которые могут помочь в обнаружении, диагностике и лечении подобных случаев.