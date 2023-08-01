"Хотим, чтобы они прекратились": в ООН выступили против атаки дронов на Москву (видео)

В ООН сослались на то, что не знают, кто именно атаковал Москву дронами, но заявили, что выступают против атак гражданских объектов.

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Атаки беспилотников на столицу России Москву должны быть прекращены. Об этом во время брифинга сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так, один из журналистов, присутствующих на брифинге, спросил Хака о реакции ООН на атаку дронов на выходных одного из зданий в Москве, и что РФ обвинила в этом Украину.

"У нас нет информации, кто ответственен за эту атаку, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские дома, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились", — подчеркнул он во время брифинга.

Напомним, что в ночь на 1 августа три дрона направлялись в сторону российской столицы. Два из них сбили над Подмосковьем, третий подавили средствами РЭБ уже над городом, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что удары по Москве могли навредить производству боевых дронов в России. В поврежденной башне "Москва-Сити" расположено Минпромторг РФ, который курирует производство российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост".

У Байдена отреклись от атак дронов на Москву. В Белом доме отмечают, что Киев самостоятельно принимает решение о том, какие объекты должны стать целью для дальнейших ударов.