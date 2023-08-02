"Эмоциям стоит остыть": Зеленский прокомментировал дипломатический конфликт с Польшей

По словам президента Украины, Киев высоко ценит поддержку Варшавы и считает, что победа над общим врагом важнее эмоциональных недопониманий.

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Владимир Зеленский считает, что эмоциональные политические высказывания не могут испортить отношения между украинским и польским народами, а Киев очень ценит поддержку своих западных партнеров. Так президент прокомментировал дипломатический конфликт с Варшавой, в ходе которого польского посла вызывали в украинский МИД.

"Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы от моря до моря. И в этом щите не может быть ни единой трещины. Мы не позволим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, и эмоции обязательно должны остыть. Свобода и благополучие наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим русским врагом превыше всего", — написал президент у себя в Twitter.

Зеленский добавил, что европейцы умеют объединяться, чтобы отстоять интересы друг друга, вне зависимости от амбиций политиков.

"Сейчас мы видим различные сигналы о том, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции пытаются быть выше фундаментальных интересов наций. Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает", — добавил Зеленский.

Что известно о конфликте с Варшавой

Конфликт с Польшей возник из-за высказывания госсекретаря Канцелярии президента Марцина Пшидача о том, что Киев недостаточно ценит поддержку Варшавы. В Офисе президента Украины подобные заявления называли "манипуляцией" и "игрой на конъюнктурные интересы", не имеющей ничего общего с действительностью. А украинский МИД вызвал польского посла, что вызвало критику со стороны премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

После этого замглавы польского МИДа Павел Яблонский заявил об ухудшении отношений с Украиной.

"У меня такое впечатление, что это связано с тем, что, к сожалению, там появились какие-то эмоции. Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников", — заявил Яблонский в эфире радиостанции RMF.

Замглавы польского МИД добавил, что Варшава поддерживает Киев в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши. И напомнил, что вопрос исторической памяти о Волынской трагедии по-прежнему остается открытым.

"Для нас волынское преступление – это геноцид. Этот геноцид до сих пор не урегулирован. Мы просто хотим говорить об этом честно и открыто, чтобы жертвы были эксгумированы и их память почтили. Этот вопрос должен быть решен", — сказал представитель МИДа.

Фокус писал в мае, что бывшего пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясину отстранили от работы из-за того, что он потребовал от президента Владимира Зеленского извинений за Волынскую трагедию.