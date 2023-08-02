17 танковая бригада применила САУ M109 из укрытия по пехоте (видео)

Благодаря работе артиллерии и ПВО Вооруженным силам Украины удается успешно бороться с артустановками врага.

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Бойцы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко эффективно применяют САУ M109. Видео работы опубликовано в пресс-службе подразделения в Facebook.

Командир батареи под псевдонимом "Тайсон" рассказал, что благодаря работе артиллерии и ПВО удается успешно бороться с артустановками врага. Расчет впоследствии показал применение САУ по вражеской пехоте.

"Пушкари 17 отдельной танковой бригады, уверенно и профессионально освобождают нашу землю от врага. Слава ВСУ!" — говорится в заметке.

Военный отметил, что физически очень нелегко регулярно вести бои, ведь снаряды достаточно тяжелые. Во время интенсивной работы нужна незаурядная сила и выносливость.

На отдых времени у воинов фактически нет. Защитники регулярно применяют установку для уничтожения вражеских подразделений.

САУ M109: история применения

Американская самоходная гаубица M109 разработана еще в 60-х годах ХХ века. Технику неоднократно американские специалисты модернизировали с 1962 по 2003 год, также она выпускалась по лицензии в 1990-х годах в Южной Корее. Последняя версия самоходной гаубицы — M109A7.

Впервые M109 применили в реальных боевых условиях во время Вьетнамской войны. Впоследствии САУ уже использовалась в других конфликтах. В США остается основной самоходной артиллерийской системой вооруженных сил страны в ближайшем будущем. Кроме США, является стандартной САУ стран НАТО, в значительных количествах поставлялась также в ряд других стран и использовалась во многих региональных конфликтах.

Напомним, 2 августа на фронте заметили обновленную украинскую САУ "Богдана" с бронированной кабиной Puma. Артустановка украинского производства версии 3.0 построена на чешских шасси Tatra с колесной формулой 8х8. На фронте ее заметили 20 июля.