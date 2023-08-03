"Нам никто дедлайны ставить не может": Данилов объяснил, что мешает ВСУ активно продвигаться

По словам Данилова, российские оккупанты подготовились к контрнаступлению ВСУ и заминировали территории. Бойцам Сил обороны приходится все это разминировать фактически вручную.

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В контрнаступлении ВСУ нет никаких графиков и сроков и несмотря на сообщения в западных СМИ о недовольстве партнеров относительно его медлительности, никто не ставил Украине никаких дедлайнов. Об этом рассказал 2 августа в интервью в эфире телемарафона секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Нам никто дедлайны кроме нас самих ставить не может. Это — первое. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война. К сожалению, так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте. Я не использую слово "контрнаступление". Есть военные действия, они сложные и зависят от многих факторов Сегодня наши ребята и девушки, которые выполняют свои задачи на линии фронта, они выполняют его на отлично в тех условиях, которые на сегодняшний день есть", — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что на войне не может быть никакого дедлайна, а Украина работает по системе НАТО, где командиры на местах решают, каким образом ему действовать на том или ином направлении.

"Главная задача для нас — это сохранение жизни наших людей. Враг очень мощно подготовился. Огромная территория заминирована. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто сумасшедшее. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре. Сложная и тяжелая работа для того, чтобы все это убрать, чтобы после этого можно было двигаться нашим военным. Если раньше были надежды, что все это можно сделать благодаря технике, которая была предоставлена партнерами, то сегодня очень много участков фронта наши подразделения пешком ночью делают очень тяжелую сложную работу", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов поблагодарил Польшу за поддержку с первых дней войны. По мнению секретаря СНБО, напряжение в результате боевых действий вызвало эмоции, но в украинско-польской семье без посторонней помощи смогут уладить любые недоразумения.

Ранее сообщалось, что представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер отметил, что Силам обороны Украины предстоит тяжелая борьба, но для этого они обладают значительным боевым потенциалом.