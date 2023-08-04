Справляются без крематориев: ВСУ показали, как оккупанты избавляются от тел солдат ВС РФ

Тела убитых россиян не забирают с позиций, поэтому личный состав, который остался в живых, решает эту "проблему" на месте.

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Российские оккупанты сжигают тела своих убитых товарищей прямо на позициях. Такие действия оккупантов с дронов сняли украинские защитники. Видео, как доказательство этому, выложили в телеграм-канале издания "РИА Мелитополь".

"Мобильные крематории не подъехали, справились своими силами. На видео с дрона за 2 облета видно яму с трупами, которая во время второго облета пылает", — говорится в сообщении.

В яме видно тело оккупанта

На зафиксированных кадрах видно, что неподалеку позиции на одном из направлений российские оккупанты выкопали специальную яму, куда вкладывают тела своих погибших. На момент съемки дроном, там уже есть тела, а потом содержимое ямы уже горит, и видно, как в направлении импровизированного крематория захватчики несут еще одно тело. Между тем двое других солдат подливают из канистры легковоспламеняющееся вещество, и огонь в яме усиливается.

Оккупанты сжигают тела погибших товарищей

Напомним, что на Запорожском направлении Силы обороны сожгли дотла редкую вражескую ремонтно-эвакуационную машину "БРЭМ-Л". В нее попали украинские операторы дронов.

Ранее сообщалось, что львовские десантники с HIMARS сожгли российский "Бук". ЗРК оккупанты спрятали в одной из посадок, но его украинские защитники и навели на него американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS.