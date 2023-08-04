"Это азиаты": Данилов объяснил разницу между украинцами и россиянами (видео)

Главное отличие между украинским народом и российскими захватчиками — уважение к человеческой жизни, взаимопомощь и поддержка.

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Человечность — главное преимущество украинцев над россиянами, которые являются представителями азиатских народов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорить Великий Львів".

Он отметил, что очень важно знать свою историю, делать все возможное, чтобы теменные страницы никогда не повторились. Ложь для россиян — привычная вещь, которую они постоянно используют для искажения реальности. Главное отличие между украинским народом и российскими захватчиками — уважение к человеческой жизни, взаимопомощь и поддержка.

"Мы — нация человечности", — заявил Алексей Данилов.

В этом плане у россиян как азиатского народа отсутствуют положительные черты. Секретарь СНБО отметил, у них нет доброго отношения друг к другу, поэтому в Украине развито такое мощное волонтерское движение и стремление каждого человека помощи ближнему.

"Это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Мы от них отличаемся", — добавил Данилов.

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Он ответил и на вопрос о возвращении Крыма. По его словам, другого пути как вернуть полуостров не существует. Данилов обратил внимание на распространение учебников, в которых указано, что "Крым всю жизнь принадлежал" российским захватчикам. Секретарь СНБО отметил важный аспект изучения истории, ведь Московии никогда Крым не принадлежал, а азиатское российское государство никакого отношения к становлению Руси не имеет.

Основатель проекта путешествий "I Love Asia" Евгений Ихельзон назвал высказывания секретаря СНБО Данилова "ксенофобскими". Он решил извиниться за эти слова.

"Хочу от имени всех украинцев извиниться за высказывания секретаря СНБО Данилова, где он говорит, что россияне являются азиатами, поэтому у них другая культура и они не помогают друг другу. Извиниться за ксенофобию и несостоятельность человека, который на такой важной должности", — написал он в Facebook.

Напомним, 2 августа Данилов высказался об ударах по территории России. По словам секретаря СНБО, Украина будет держать в страхе оккупантов ровно столько, пока россияне находятся на чужой земле. Официальный Киев может использовать любые методы, как это делают в Москве.