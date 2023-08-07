Заходят на территорию Украины: в ГПСУ предупредили о новых попытках прорыва российских ДРГ

Вражеские диверсионно-разведывательные группы имеют задачу — выявить позиции Сил обороны и устроить атаки, направленные на мирных жителей.

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Российские ДРГ все чаще пытаются пересечь границу Украины в Черниговской и Сумской областях. С территории Беларуси ДРГ противника не фиксируется. Об этом в эфире телемарафона 7 августа сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, больше всего диверсионных групп врага фиксируют на границе Сумщины, несколько меньше — на территории Черниговщины. Это происходит в дополнение к тем обстрелам, которые Россия осуществляет ежедневно на этом направлении по территории Украины. Украинские защитники открывают огонь по российским ДРГ, и те возвращаются в РФ ни с чем.

"Они заходят на территорию Украины, чтобы выявить позиции Сил обороны, а также и для проведения различных атак, которые направлены, в том числе и на мирных людей", — рассказал Андрей Демченко.

Он добавил, что, с начала августа украинские пограничники уже зафиксировали ориентировочно полтысячи обстрелов с территории РФ Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Напомним, что российские СМИ заявили, что ВСУ 6 августа из танков обстреляли территорию Белгородской области. Силы обороны якобы нанесли удар по территории РФ из Чугуевского района Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на Запорожье россияне открыли "дружественный огонь" по группе своих бойцов, которые переоделись в ВСУ . Они хотели зайти в тыл к украинской стороне и "навести там шорох".